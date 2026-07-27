Buscan a joven desaparecida en Masatepe desde el sábado 25 de julio

Familiares y amigos de la joven Ashly Alemán López, de 21 años, y originaria de Masatepe, Masaya, se encuentran sumamente angustiados tras su desaparición reportada desde el pasado sábado 25 de julio.

Ashly Alemán López, de 21 años

La preocupación es máxima entre sus seres queridos, quienes han lanzado un angustioso llamado a la ciudadanía solicitando colaboración para dar con su paradero.

Según el post de búsqueda proporcionado por la familia, Ashly tiene un lunar visible al lado derecho de su nariz, es de piel morena, ojos color negro achinados y cabello negro.

La última vez que fue vista, vestía un buzo y una camisola de color negro.

Se ruega a cualquier persona que tenga información veraz sobre su paradero que se comunique de inmediato directamente con su madre al número telefónico 83509457, o que de aviso a las autoridades locales. Cada minuto cuenta para su pronta localización.

Se busca a Ashly Alemán López en Masatepe



