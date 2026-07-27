Capturan a 90 personas por delitos peligrosos en la última semana

Un total de 90 sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad fueron capturados por la Policía Nacional entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio de 2026, como resultado de los operativos de seguridad ejecutados a nivel nacional.

De la cifra global de detenidos, 44 corresponden a los distritos y municipios de Managua, entre los que destacan 16 por robo con intimidación, 25 por robo con violencia, uno por robo con fuerza y dos abastecedores de droga.

En el resto de los departamentos del país se capturó a 46 personas, incluidas dos por muertes homicidas cometidas en Jinotega y Matagalpa; diez por tráfico de drogas y 15 abastecedores de estupefacientes.

Entre las principales evidencias ocupadas a las estructuras delictivas se encuentran: 138 kilos con 428 gramos de cocaína, 320 gramos de crack, 28 libras de marihuana, 7 teléfonos celulares y dinero en efectivo

Las autoridades policiales destacaron que estos resultados responden al fortalecimiento de las acciones de prevención, patrullaje y persecución del delito en todo el territorio nacional, reafirmando su compromiso de garantizar la protección, seguridad y bienestar de las familias nicaragüenses.

