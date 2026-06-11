Profesora es detenida por abusar sexualmente de alumno en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una profesora de apellido Salazar por el delito de corrupción de menores.

OIJ detiene profesora por abusar de alumno de 15 años

Según la denuncia que dio pie a la investigación, la profesora daba clases en un colegio privado e invitó a salir a un alumno menor de edad.

Aparentemente, tras engañar a sus padres, el menor tuvo citas con la profesora y en una de esas salidas abusó sexualmente del alumno de 15 años, según la denuncia.

Mientras la hermosa maestra se encuentra tras los barrotes, el caso continúa bajo investigación.

