Profesora es detenida por abusar sexualmente de alumno en Costa Rica

Por Jonathan Morales
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una profesora de apellido Salazar por el delito de corrupción de menores.

OIJ detiene profesora por abusar de alumno de 15 años
OIJ detiene profesora por abusar de alumno de 15 años

Según la denuncia que dio pie a la investigación, la profesora daba clases en un colegio privado e invitó a salir a un alumno menor de edad.

Aparentemente, tras engañar a sus padres, el menor tuvo citas con la profesora y en una de esas salidas abusó sexualmente del alumno de 15 años, según la denuncia.

Mientras la hermosa maestra se encuentra tras los barrotes, el caso continúa bajo investigación.

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