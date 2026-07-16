Costarricense viaja a Nicaragua para recibir tratamiento médico que su país le negó

Dennis Vargas Villalobos, un ciudadano costarricense vecino de San Carlos, tomó la decisión de viajar a Nicaragua para iniciar de urgencia su tratamiento contra el «papalomoyo» (leishmaniasis), luego de denunciar que en su país no logró obtener el medicamento requerido.

El costarricense Dennis Vargas Villalobos

Vargas fue diagnosticado con esta infección y denunció públicamente que el Hospital San Carlos de Costa Rica no le entregó el fármaco Glucantime y, en su lugar, le programó una cita de seguimiento hasta el año 2032 o sea, dentro de seis años.

Aunque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intentó agilizar el proceso e importar un lote del medicamento el pasado 2 de junio, las dosis fueron rechazadas al no superar los controles de calidad en Costa Rica, dejando al paciente sin opciones inmediatas en su país.

Ante la desesperación, el costarricense se trasladó a Nicaragua donde confirmó haber encontrado plena disponibilidad del tratamiento.

Vargas deberá permanecer varias semanas en territorio nicaragüense para poder completar de manera segura la aplicación de sus dosis médicas.

Por su parte, las autoridades de la CCSS informaron que continúan realizando gestiones de compras urgentes con otros países para intentar abastecerse del fármaco, mientras el caso de Dennis destaca la efectividad del sistema de salud nicaragüense frente a la emergencia del paciente vecino.

¿Qué es la leishmaniasis?

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por parásitos del género Leishmania, que se transmiten principalmente por la picadura de pequeños insectos conocidos como flebótomos o “moscas de la arena” infectadas.

La forma más común es la leishmaniasis cutánea, que provoca llagas o lesiones en la piel, muchas veces en zonas expuestas como rostro, brazos o piernas.

También existe la forma mucocutánea, que puede afectar nariz, boca o garganta, y la visceral, considerada la más grave, porque compromete órganos internos y puede causar fiebre, pérdida de peso, anemia e inflamación del hígado y el bazo.