Nicaragüense muere arrollado por camioneta en Heredia, Costa Rica
El nicaragüense Francisco Rafael Ojeda López, de 33 años, murió de forma casi inmediata en un accidente de tránsito ocurrido en Heredia, Costa Rica, la noche del domingo.
Según los informes, Ojeda López se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactado por una camioneta, cuyo conductor se fue del sitio sin brindarle auxilio.
Las autoridades costarricenses investigan el accidente con ayudas de cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al responsable del mortal accidente.
La triste noticia fue informada desde Costa Rica por familiares del fallecido a doña Susana López Dávila, madre de Francisco Ojeda, quien reside en el municipio de Nagarote, en León.
El leonés Francisco Rafael Ojeda tenía varios años de residir en Heredia, Costa Rica, donde encontró la muerte.