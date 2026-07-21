Capturan a 3 colombianos con 3.4 toneladas de droga en Costa Rica

Con apoyo de autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos, autoridades ticas capturaron a tres colombianos con 3.4 toneladas de cocaína y marihuana en aguas del Pacífico de Costa Rica.

Con este decomiso, el Sistema Nacional de Guardacostas de Costa Rica ha incautado en sus aguas, 23 embarcaciones y ha confiscado 41,6 toneladas métricas de narcóticos ilícitos, lo que supera significativamente el total de 36 toneladas incautadas en 2025.

En su mayoría, esas drogas incautadas tenían como destino bodegas que el narcotráfico internacional y el crimen organizado tiene ubicadas en territorio costarricense, con la complicidad de funcionarios corruptos que han empezado a ser removidos de sus puestos.

