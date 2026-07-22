Capturan a nicaragüense por homicidio en San José, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido García, de 37 años, fue detenido la mañana de este miércoles como principal sospechoso de la violenta muerte de un hombre ocurrida en el sector de La Merced, en San José, Costa Rica.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, el infortunado de apellido Rodríguez, de 34 años, fue interceptado por el pinolero, quien andaba en una moto acompañado de una mujer de apellido Aburto, de 27 años.

En ese momento, el nicaragüense bajó de la moto, le disparó y luego le asestó heridas con arma blanca a su víctima, provocándole la muerte.

Este miércoles los investigadores ejecutaron dos allanamientos en San Juan de Dios y San Rafael Arriba de Desamparados, donde logró la detención del pinolero quien será acusado del delito de homicidio calificado.

Por su parte, la mujer involucrada se encuentra en prisión por otros hechos cometidos.