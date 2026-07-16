Costa Rica reporta tercer caso de viruela del mono

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el tercer caso de mpox, conocido popularmente como viruela del mono, en el territorio nacional en lo que va del año.

El afectado es un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia, quien actualmente se encuentra en condición estable y bajo una orden sanitaria de aislamiento en su hogar. Las autoridades epidemiológicas informaron que el paciente no registra antecedentes de viajes fuera del país durante los últimos 30 días, lo que sugiere un contagio local.

Con este reporte, la cifra acumulada de casos de mpox en Costa Rica asciende a tres contagios confirmados en el periodo actual.

¿Cómo se transmite la mpox y cuáles son los síntomas?

La viruela del mono es una enfermedad viral cuya transmisión se produce principalmente a través del contacto físico estrecho y prolongado con una persona infectada. Las vías de contagio incluyen el contacto piel con piel, exposición a lesiones cutáneas, fluidos corporales, secreciones respiratorias y el uso compartido de objetos personales contaminados.