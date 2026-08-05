Joven queda grave tras ataque a machetazos en Pochocuape, Managua

El joven Uriel Francisco Corea Chavarría, de 29 años, resultó gravemente herido tras ser atacado por tres sujetos que portaban machetes y un bate, en las cercanías de la terminal de la ruta 123, ubicada en la entrada a la comarca Pochocuape, distrito III de Managua.

Uriel Francisco es habitante del sector de El Jobo, y según los informes recabados, se dirigía hacia su centro de trabajo junto a un vecino cuando los agresores lo interceptaron.

De acuerdo con el testigo, los sujetos se bajaron de un auto y una motocicleta, y sin mediar palabras lo golpearon con un bate y le causaron heridas con machetes en la cabeza, mano izquierda y el brazo derecho, que casi lo pierde.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por personas del sector y llevada en una camioneta al Hospital Fernando Vélez Paiz, donde ingresó con pronósticos reservados por la gravedad de sus heridas.

Algunas personas manejan como hipótesis que el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas por el robo de un caballo ocurrido días atrás; Sin embargo, los investigadores están tratando de confirmar esa versión.

Cámaras de seguridad ubicadas en un negocio cercano supuestamente captaron imágenes del momento de la agresión, lo que podría contribuir a la identificación de los responsables.

