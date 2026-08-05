Joven es apuñalado en Diriamba y le perforan un pulmón al defender a su hermana

A emergencia del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo fue trasladado Junior Moisés Gutiérrez Cárdenas, de 18 años, tras ser apuñalado en el pecho por el novio de su hermana, identificado como Eddy Alberto Mojica Rodríguez.

El hecho ocurrió en el barrio San Francisco, en el municipio de Diriamba, cuando Junior se entero que Eddy había golpeado a su hermana y al reclamarle al sujeto este respondió asestándole una cuchillada en el pecho que le perforó el pulmón derecho.

Con la grave herida Junior Gutiérrez, fue llevado al centro asistencial en tanto el agresivo de Eddy Mojica, huyo por lo que es “taloneado” por la policía.

