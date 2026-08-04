Hallan dos hombres asesinados a machetazos en Wasma, Siuna

Dos varones de identidades desconocidas fueron encontrados asesinados anoche en la comunidad de Wasma, en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que los hombres presentaban múltiples heridas de machetes y uno de ellos estaba prácticamente decapitado.

Por el estado de descomposición se presume que el doble crimen ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La policía se encuentra indagando la identidad de las víctimas y de los criminales, así como el móvil del doble asesinato.