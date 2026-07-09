Capturan a 3 por delitos contra mujeres en Managua y Masaya

Como resultado del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a Madres de Familia, la Policía Nacional logró la captura de tres sujetos denunciados en las comisarías de la mujer en los departamentos de Managua, Masaya y León.

Las detenciones se hicieron efectivas en la última semana luego de que las autoridades recibieron un total de seis denuncias durante los despliegues de presencia directa realizados en el territorio nacional.

Entre los casos señalados se reportan un delito de violación, uno de intimidación o amenaza contra la mujer, dos por incumplimiento de deberes alimenticios y dos por asedio y agresiones contra las personas.

Este resultado forma parte del sólido trabajo preventivo y de sensibilización que las Comisarías de la Mujer desarrollaron de forma permanente en los 153 municipios del país entre el jueves 2 y el miércoles 8 de julio.

A través de este esfuerzo, se promueven las relaciones familiares basadas en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad, contribuyendo a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la paz en barrios y comunidades.

En total, durante la última semana las autoridades policiales ejecutaron 20,855 visitas casa a casa, logrando sensibilizar de forma directa a 32,009 participantes, entre ellos 16,522 mujeres y 15,487 hombres.

Asimismo, se efectuaron 130 asambleas comunitarias con 21,667 pobladores, y se organizaron conversatorios familiares que integraron a 12,698 personas en torno a la divulgación de las cartillas de derechos y prevención del femicidio.

Este trabajo integral se desarrolla en estrecha coordinación con diversas instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el MINSA, la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.

Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la protección y el bienestar de todas las familias nicaragüenses.