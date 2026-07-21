Policía reduce 3 muertes y 13 choques en Nicaragua en una semana

La Policía Nacional, destacó que durante la semana del lunes 13 al domingo 19 de julio de 2026, disminuyeron en tres las personas fallecidas, en 13 las colisiones y en una, las personas lesionados, en comparación con la semana anterior.

Policía Nacional reporta disminución de accidentes de tránsito en la última semana

La comisiona Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que el período descrito, ocurrieron mil 149 colisiones, que dejaron 34 personas lesionadas.

Managua concentró la mayor cantidad de accidentes, con 763 casos, seguido de Matagalpa, León, Estelí, Masaya y Carazo. Las motocicletas fueron los vehículos más involucrados, con 360 casos, seguidas de automóviles, camionetas, camiones y buses.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional requisó más de 25 mil vehículos, realizó 10 mil 610 pruebas de alcoholemia, detuvo a 82 conductores por manejar en estado de ebriedad y suspendió 594 licencias de conducir. Además, 255 personas fueron detenidas y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

La Policía Nacional reiteró el llamado a conductores, peatones y pasajeros a respetar las normas de tránsito, evitar conducir en estado de ebriedad o a exceso de velocidad, no usar celular mientras se conduce y utilizar los medios de protección correspondientes, especialmente en el caso de los motociclistas.

