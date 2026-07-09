La Misión Diplomática de Nicaragua en Pretoria, Sudáfrica, recibió la visita de una delegación de alto nivel de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano (ANCYL), encabezada por su Presidente Nacional, Collen Malatji.

Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano visita nuestra embajada en Pretoria

El encuentro tuvo como propósito reafirmar la hermandad histórica entre el Congreso Nacional Africano y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como expresar solidaridad con el Pueblo y Gobierno que dirigen el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Durante la reunión, Malatji destacó el interés de la ANCYL por conocer directamente los avances de la Revolución Sandinista en materia social, económica, cultural y política, con especial énfasis en el protagonismo juvenil.

Por su parte, la representación nicaragüense compartió una reseña histórica de las luchas del país frente a las agresiones imperialistas y resaltó el papel decisivo de la juventud para alcanzar los actuales tiempos de paz y dignidad.

Como resultado del encuentro, la delegación sudafricana expresó su firme voluntad de establecer alianzas de cooperación con la Juventud Sandinista para intercambiar experiencias.

Ambas partes reiteraron su disposición de trabajar de forma conjunta en mecanismos que fortalezcan los vínculos de hermandad, solidaridad internacional y bienestar entre los jóvenes de Nicaragua, Sudáfrica y el continente africano.