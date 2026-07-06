Policía captura a 110 personas por robos y drogas en una semana

La Policía Nacional, informó los resultados de la actividad delictiva correspondiente al período comprendido entre el lunes 29 de junio y el domingo 5 de julio de 2026, destacando la captura de 110 personas involucradas en diversos delitos.

Capturan a 110 personas por distintos delitos durante la última semana

De acuerdo con el informe, en los distritos y municipios de Managua, fueron detenidos 64 sujetos, de los cuales, 34 son señalados por robo con intimidación, 22 por robo con violencia, 7 por robo con fuerza y uno por abastecimiento de drogas.

En los departamentos se capturaron a 46 antisociales: 15 por robo con intimidación, 9 por robo con violencia, 12 por robo con fuerza, 4 por tráfico de drogas y 6 por abastecimiento de estupefacientes.

Estos operativos con las capturas descritas, fueron realizados en Chinandega, Granada, Jinotega, León, Matagalpa, Rivas, Madriz, Masaya, Chontales, El Rama, Nueva Guinea y el Triángulo Minero.

Las autoridades ocuparon 1 kilo con 743 gramos de cocaína, 1 kilo con 292 gramos de crack, 6 libras de marihuana, una pesa digital, seis celulares y dinero en efectivo, evidencias que quedaron en resguardo para fortalecer los procesos investigativos.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad ciudadana para garantizar la protección, tranquilidad y bienestar de las familias y comunidades nicaragüenses.