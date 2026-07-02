Policía Nacional captura a 30 delincuentes y decomisa drogas

Las acciones preventivas y operativas de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad de las familias nicaragüenses, en la semana del 25 de junio al 1 de julio, se garantizó la protección policial, a más de 77 mil actividades culturales, deportivas, recreativas y tradicionales.

El informe policial detalla la captura a 30 personas por delitos de peligrosidad, entre ellos, robo con intimidación, tráfico y abastecimiento de drogas, y abigeato.

A los antisociales, se les ocupó 10 kilogramos de cocaína, 900 gramos de crack, 11 libras de marihuana, siete semovientes, tres armas de fuego y 11 teléfonos celulares.

Y con el Plan de Seguridad en el Campo, se realizaron 11,600 visitas a fincas y centros de acopio en 2,631 comunidades, brindando cobertura de seguridad a 23 rubros productivos y beneficiando a más de 10 mil productores y trabajadores agrícolas.