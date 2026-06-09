Policía Nacional reporta 9 fallecidos menos por accidentes de tránsito en la última semana
La Policía Nacional, informa que en el período, del primero de enero al domingo siete de junio 2026, se registra la disminución de 9 personas fallecidas y 259 lesionadas menos.
Karen Obando, Co-Directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que también en la semana del 1al 7 de junio 2026, en relación a la semana anterior, se reporta menos 6 víctimas fatales, 26 lesionados y menos 109 colisiones.
Los departamentos con más ocurrencias de accidentes de tránsito son: Managua con 805, Matagalpa 78 y Masaya con 50 colisiones.
En total se suspendieron 705 licencias de conducir, del primero al 7 de junio del presente año, 189 ciudadanos fueron detenidos con sus medios de transporte por conducir sin licencias.
Además, 53 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad. Y mediante la regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios de Nicaragua, se requisaron casi 20 mil vehículos y se hicieron 10 mil 926 pruebas de alcoholemia.