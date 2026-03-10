Policía Nacional incauta 45.7 libras de marihuana en Muelles de Los Bueyes, Costa Caribe Sur

Las autoridades policiales informan sobre la incautación de 45.7 libras de marihuana dentro de una maleta, que portaba Shebert Eustacio Dixon Francis, de 29 años de edad, quien se movilizaba como pasajero en un autobús de transporte colectivo.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destalló que la ocupación de droga ocurrió en el retén policial, ubicado en el kilómetro 251 carretera Managua – El Rama, municipio de Muelle de los Bueyes, Costa Caribe Sur, el lunes 9 de marzo del 2026, a las 3 de la madrugada.

Este operativo es resultado de la Estrategia del Plan Muro de Contención contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, permitiendo encontrar la maleta del detenido, en que se encontraron 7 paquetes ovalados envueltos en cinta adhesiva, cuya prueba de campo dio positivo a marihuana, con un peso de 45.7 libras.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana, garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.