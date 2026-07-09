Repatrian cuerpo de furgonero nicaragüense fallecido en Costa Rica

Familiares del ciudadano Glesbin Robaan Aviléz Hernández, repatriaron su cuerpo de Costa Rica, donde falleció la madrugada del pasado domingo, debido a las graves lesiones que sufrió la mañana del sábado al ser atropellado por una camioneta en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, del lado tico.

Glesbin Robaan Avilés Hernández

El féretro de Glesbin Avilés, fue acompañado de una caravana de transportistas hasta la que fue su casa en Puerto Sandino, municipio de Nagarote, departamento de León, donde es velado.

Aviléz Hernández, laboraba como furgonero y el día de la tragedia bajo de su pesado vehiculo para ir a comprar café junto a un colega siendo arrollados por la camioneta conducida a exceso de velocidad, siendo llevados a una clínica de La Cruz, en Guanacaste, donde falleció el domingo en la madrugada.