Policía Nacional incauta 10 libras de marihuana en Jinotega

En el barrio Carlos Núñez, ubicado en el municipio de Jinotega, la Policía Nacional, capturó a Luis Manuel Garmendia Montalván, de 25 años de edad, a quien se le ocupó una mochila con 10 óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba color verde.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Pública de la Policía Nacional, detalló que mediante la prueba de campo, la hierba dio positivo a marihuana y con un peso de 10 libras.

Con éste efectivo trabajo, la Policía Nacional, reafirma su compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana, garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.

