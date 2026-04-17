Policía Nacional captura a dos sujetos con marihuana en Ocotal y refuerza muro de contención

Como resultado de los planes de seguridad ciudadana en Nueva Segovia, la Policía Nacional capturó a dos sujetos en el barrio Sandino, municipio de Ocotal, tras incautarles 3 libras con 7 onzas de marihuana.

La detención se realizó el pasado domingo 12 de abril, cuando los agentes perfilaron una motocicleta marca Raybar en la que se movilizaban los sospechosos.

Los detenidos son Ricardo Martín Chavarría Andrade, de 25 años (quien posee antecedentes por robo), y Yordan Emmanuel Ruiz Gómez, también de 25 años.

Durante el registro, las autoridades encontraron la droga distribuida en tres óvulos, procediendo de inmediato a la ocupación del estupefaciente y del vehículo en el que se transportaban.

Este operativo forma parte de una serie de golpes contundentes al narcotráfico en la zona norte del país.

Desde diciembre, la institución ha mantenido una vigilancia estricta que ha permitido la captura de dos ciudadanos en Jalapa con tres kilogramos de cocaína, así como decomisos en unidades de transporte de la ruta Quilalí–Ocotal y quiebres de droga en retenes ubicados en el sector de Mozonte.

La Policía Nacional reafirmó que estas acciones corresponden al Plan Muro de Contención, diseñado para enfrentar frontalmente al crimen organizado.

Los sujetos capturados en Ocotal ya fueron remitidos a las autoridades competentes para iniciar su proceso judicial.