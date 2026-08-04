Masaya: capturan a 9 delincuentes por homicidio, robo y violación

Nueve sujetos señalados de cometer delitos de alta peligrosidad fueron capturados en el departamento de Masaya durante los operativos de seguridad ejecutados por la Policía Nacional en la última semana.

Policía Nacional captura a 9 delincuentes en Masaya durante los últimos 7 días

Entre los detenidos figuran dos personas por tentativa de homicidio en La Concepción, una por robo con intimidación en Masatepe, otra por robo con violencia en Masaya y dos más por robo con fuerza en Masaya y La Concepción.

Asimismo, en el ámbito de los delitos contra la libertad e integridad sexual, las autoridades arrestaron a dos personas por violación en Nindirí y Masatepe, y a una por abuso sexual en el municipio de Masatepe.

De forma paralela, la institución policial reiteró el llamado a la prudencia a conductores, peatones y pasajeros, especialmente ante la temporada lluviosa.

Las autoridades instaron a evitar el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, respetar a ciclistas y peatones, y garantizar el uso obligatorio de casco, chaqueta y guantes de protección en el caso de los motociclistas.

