Capturan a vendedor de marihuana y a hombre armado en Jinotega

Tras las rejas policiales fue puesto Jackson Eliezer López Espinoza, de 19 años, quien se dedicaba al expendio de marihuana, en la comarca El Credo, en el municipio de Jinotega.

Al momento de la captura se le incautó una libra con 55 gramos de marihuana que trasladaba en una mochila.

En tanto, en la comarca El Charcón, en Santa María de Pantasma, Jinotega, fue detenido José Dolores Orozco Hernández, al momento que portaba un revólver calibre 38, sin ninguna documentación legal.

Los capturados fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.

