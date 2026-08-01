Explosión de gas deja un extranjero con quemaduras y daños materiales en casa de Ocotal

Un incendio provocado por la explosión de un cilindro de gas causó quemaduras de consideración al inquilino de origen chino Huang Tang Liang, de 70 años, y daños en una vivienda en el barrio Monseñor Madrigal, en Ocotal, Nueva Segovia.

El incidente se registró alrededor de las de la tarde de ayer viernes, en la segunda planta del inmueble propiedad de la ciudadana Betty Campbell.

En el lugar, el ciudadano chino se disponía a cocinar sus alimentos cuando se produjo la explosión del tanque de gas, originando las llamas de forma inmediata.

Como consecuencia del siniestro, el extranjero sufrió quemaduras en el rostro, cuello y en ambos brazos.

Al lugar se desplazaron Bomberos de Ocotal, quienes lograron sofocar el fuego en el segundo piso para evitar que se propagara a viviendas vecinas.

Tras brindarle los primeros auxilios en el sitio, los socorristas trasladaron al afectado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada y en estricta observación.