Capturan en Bocay a expendedor con 534 gramos de marihuana

Agentes antinarcóticos capturaron al sujeto Darling García González, de 39 años, al momento que transportaba 534 gramos de marihuana, dentro de una mochila.

La captura se ejecutó en la microrregión de Ayapal, en San José de Bocay, Jinotega, cuando el expendedor se trasladaba a realizar la entrega.

En tanto, en el barrio Carlos Rizo, de la ciudad de Jinotega, fue capturado Walter Rivera, de 61 años, por el delito de tenencia ilegal de armas.

Se le ocuparon una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros y varios proyectiles.

