Incendio deja sin casa a pareja y su hijo en San Carlos, Río San Juan
A eso de las 4 de esta madrugada ocurrió un incendio estructural que dejo una vivienda completamente siniestrada, en la comunidad Santa Isabel, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan.
Nuestro corresponsal en Río San Juan, dijo que el inmueble habitaban una pareja y un menor de edad, los que dormían al momento del incendio cuyo origen es hasta el momento desconocido.
Los bombero llegaron al lugar junto a la policía logrando sofocar el siniestro a los pocos minutos, sin embargo la familia lo perdido todo quedando prácticamente solo con lo andaban puesto.