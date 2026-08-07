Incendio deja sin casa a pareja y su hijo en San Carlos, Río San Juan

A eso de las 4 de esta madrugada ocurrió un incendio estructural que dejo una vivienda completamente siniestrada, en la comunidad Santa Isabel, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan.

Pareja y su hijo quedan solo con la ropa que dormían tras incendio en Río San Juan

Nuestro corresponsal en Río San Juan, dijo que el inmueble habitaban una pareja y un menor de edad, los que dormían al momento del incendio cuyo origen es hasta el momento desconocido.

Los bombero llegaron al lugar junto a la policía logrando sofocar el siniestro a los pocos minutos, sin embargo la familia lo perdido todo quedando prácticamente solo con lo andaban puesto.

