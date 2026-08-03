109 capturados en Nicaragua por delitos graves y droga incautada

Como resultado de los planes de seguridad ejecutados en todo el país entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto de 2026, la Policía Nacional capturó a 109 sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad.

En Managua se detuvo a 41 sujetos, entre los que figuran 13 por robo con intimidación, 5 por robo con violencia y 23 por robo con fuerza.

Asimismo, en los departamentos se arrestó a 68 personas, incluyendo a 10 señaladas por muertes homicidas en León, Madriz, Río San Juan y Nueva Guinea.

En allanamientos e intervenciones contra el crimen organizado y la delincuencia común, los agentes policiales lograron incautar como evidencias, 1 kilo con 220 gramos de cocaína, 844 gramos de crack y 6 libras de marihuana.

También fueron incautadas un revólver y una pistola, además de 3 pesas digitales, 8 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Para garantizar la seguridad ciudadana, la institución policial ha fortalecido sus acciones de prevención y persecución del delito mediante un mayor despliegue de vigilancia y patrullaje motorizado en sectores urbanos y rurales.

Asimismo, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar ejecutando planes operativos estratégicos para proteger a las personas, familias y comunidades en todo el territorio nacional.

