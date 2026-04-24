Policía Nacional captura a 42 sujetos de peligrosidad

Como resultados de los Planes de Seguridad Ciudadana y en el Campo desarrollados en Nicaragua entre el jueves 16 y el miércoles 22 de abril, la Policía Nacional capturó a 42 sujetos por delitos de alta peligrosidad.

Entre los detenidos destacan 4 por muertes homicidas, 26 por robo con intimidación y 12 vinculados al tráfico y abastecimiento de drogas.

Como resultado de los operativos contra el crimen organizado, se ocuparon importantes evidencias que incluyen 3 kilogramos de cocaína, 261 gramos de crack, 3 libras de marihuana, 7 teléfonos celulares y 16 armas de fuego.

Además, en el ámbito de la seguridad ciudadana, la institución brindó protección a 68,000 actividades culturales, deportivas y recreativas, y garantizó la seguridad en el traslado de la Segunda Merienda Escolar 2026 en todo el país.

En el sector rural, el Plan de Seguridad en el Campo garantizó el acompañamiento a 7,078 productores y trabajadores agrícolas en 1,882 comunidades.

Se realizaron más de 8,800 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche, asegurando la vigilancia de 23 rubros de producción mediante 1,573 servicios de cobertura.

Estas acciones preventivas se sumaron a las más de 31,000 visitas y encuentros comunitarios realizados a nivel nacional.

Finalmente, la institución destacó la inauguración de la Unidad de Seguridad Ciudadana en el municipio de Larreynaga-Malpaisillo, en el departamento de León, el pasado viernes 17 de abril.

Esta nueva delegación, que rinde homenaje al Comisionado Mayor Denis Alfredo Fonseca Bárcenas, ha sido dotada de medios de transporte, comunicación y mobiliario para continuar fortaleciendo la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

