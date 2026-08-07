Chinandegano se ahoga en balneario de Paso Caballos, Corinto

Devastados se encuentran familiares de José Luis Pérez, de 28 años, quien pereció ahogado la tarde de este jueves, en el balneario de Paso Caballos, en el municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega.

Cazadores de noticias informaron que José Luis disfrutaba de un chapuzón en las cálidas aguas, cuando fue arrastrado mar adentro por una enorme ola.

Lamentablemente, nadie pudo socorrer a José Luis, cuyo cuerpo fue recuperado horas después, y entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron a su casa ubicada en la Villa 15 de Julio de la ciudad de Chinandega para sus exequias.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la familia Pérez llegó de paseo al populoso balneario, sin imaginar la tragedia que les aguardaba.