Fallece en hospital capitalino motociclista accidentado en Bonanza

A las 5:45 minutos de la mañana de este viernes falleció en el hospital Antonio Lenin Fonseca, de Managua, Ernesto Javier Reyes García, de 34 años, producto de las graves lesiones que sufrió durante un accidente en motocicleta.

El percance vial ocurrió la tarde del pasado 28 de julio en una de las vías del municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Tras el impacto, Reyes García fue llevado inicialmente al Hospital Primario Esteban Jaén Serrano de esa localidad; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, principalmente en la cabeza, fue trasladado a la capital, donde permaneció batallando por su vida durante nueve días.

El fallecido habitaba contiguo a la escuela San Antonio, en la comarca El Ojochal, de Bonanza, lugar hacia donde será trasladado su cuerpo para realizar sus honras fúnebres y darle cristiana sepultura.

