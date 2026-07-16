Meten presos a 54 sujetos de alta peligrosidad en Planes de Seguridad en la Ciudad y el Campo

Como resultado de los Planes de Seguridad Ciudadana y en el Campo ejecutados del jueves 9 al miércoles 15 de julio de 2026, la Policía Nacional detuvo a 54 sujetos por delitos de alta peligrosidad en todo el país.

Varios sujetos con esposas detenidos por la Policía. Imagen Ilustrativa

Entre los capturados se encuentran 3 personas acusadas de muertes homicidas, 39 por robo con intimidación, 1 por tráfico de drogas y 11 abastecedores de estupefacientes.

Durante las detenciones, las autoridades incautaron como evidencias 1 kilo con 776 gramos de cocaína, 6 libras de marihuana, 629 gramos de crack y 11 teléfonos celulares.

Paralelamente, la institución garantizó la protección policial de 80,000 actividades deportivas, culturales y recreativas, además de ejecutar 34,581 servicios de vigilancia y patrullaje en barrios y mercados.

También resguardó el traslado seguro del primer reforzamiento de la Merienda Escolar 2026 hacia el corredor seco.

A nivel comunitario, se desarrollaron 42,488 acciones preventivas, entre las que destacan 12,312 visitas de presencia directa, 3,444 encuentros comunitarios y la atención a 15,801 jóvenes en situación de riesgo.

En las zonas rurales, la Policía realizó 10,064 visitas a fincas y centros de acopio en 2,316 comunidades, asegurando el resguardo y protección de la actividad productiva de 10,268 trabajadores agrícolas.

Finalmente, el viernes 10 de julio, en el municipio de San Marcos, Carazo, las autoridades inauguraron la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana «Teniente Mercedes Antonio Hernández Ramírez», equipada con medios de transporte, comunicación y mobiliario para reforzar la vigilancia local.