Denuncian a chofer por cobro arbitrario en bus de Tipitapa a Managua

Una ciudadana identificada como María Teresa denunció públicamente al conductor de un autobús de la ruta Tipitapa – Iván Montenegro, con número de placa M-4255, por presunto cobro arbitrario y faltas de respeto hacia los pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad.

Usuaria denuncia a chofer que le cobró por estar sentada una hora en la parada de bus

El incidente ocurrió en la parada de la Subasta, en Managua, donde los usuarios reclamaron al chofer tras permanecer casi una hora estacionados sin avanzar.

Ante las quejas, el transportista respondió de forma alterada, ofreciendo devolver el dinero del pasaje a quienes desearan bajarse del automotor.

La afectada, quien regresaba de una consulta médica en el hospital, solicitó su reembolso.

Sin embargo, afirmó que el conductor actuó con sinvergüenzada, cobrándole una penalización económica por haber estado sentada dentro del bus durante el tiempo de espera.

El hombre le regresó únicamente 20 córdobas de los 32 que ella había pagado originalmente, quedándose con 12 córdobas y agrediéndola verbalmente antes de que descendiera de la unidad.

