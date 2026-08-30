Policía muere y otro resulta herido durante tiroteo en Carolina del Sur

Un agente de la Policía de Columbia, en Carolina del Sur, murió y otro resultó herido este sábado durante un tiroteo ocurrido mientras atendían una llamada relacionada con una disputa doméstica.

oficial de policía de Columbia, Christopher Delong Jr.. Fuente South Carolina Policy Council

El jefe policial de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, confirmó que el agente fallecido fue identificado como Christopher DeLong, de 29 años, quien tenía dos años de servicio en el departamento.

El segundo policía herido, David Dymock, fue trasladado a un centro hospitalario y se encontraba en condición estable.

Sospechoso también murió

Holbrook informó que el sospechoso, un hombre de 33 años con un amplio historial delictivo, también murió durante el intercambio de disparos.

El incidente se produjo después de que una mujer llamara a la Policía alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado para denunciar que un hombre contra quien tenía una orden de restricción estaba destruyendo propiedades en su vivienda.

Los agentes respondieron a la emergencia y posteriormente se produjo el tiroteo en un parque.

Deja esposa y dos hijos

El jefe policial destacó que DeLong deja a su esposa y a dos hijos pequeños.

“Esta noche tenemos el corazón destrozado”, expresó Holbrook durante una conferencia de prensa.

La esposa del agente también publicó un mensaje en redes sociales en el que lo describió como el “mejor papá para nuestros bebés” y aseguró que estaba viviendo “una pesadilla”.

Tras la conferencia de prensa, funcionarios policiales participaron en una procesión desde el hospital en homenaje al agente fallecido.