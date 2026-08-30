Dos muertos y nueve heridos durante tiroteo durante parrillada en Nueva Jersey

Dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en Trenton, Nueva Jersey, informaron las autoridades estadounidenses.

El ataque se registró alrededor de las 12:25 de la madrugada en la cuadra 100 de Locust Street, durante una parrillada familiar que la Policía de Trenton calificó como ilegal.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a 11 personas con heridas de bala.

🇺🇸 Se reportan 2 muertos y 9 heridos por un tiroteo en una fiesta en Trenton, Nueva Jersey, Estados Unidos. pic.twitter.com/FycptxF12s — Global News ESP (@GlobalNewsESP) August 30, 2026

Dos víctimas murieron en el lugar

De acuerdo con el Departamento de Policía de Trenton, dos de las víctimas fallecieron en el sitio, mientras que las otras nueve fueron trasladadas al Capital Health Regional Medical Center para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de los heridos.

Tampoco se han revelado públicamente las identidades de las dos personas fallecidas ni de quienes resultaron lesionados.

Los investigadores continúan trabajando para determinar qué provocó el tiroteo y quién o quiénes participaron en el ataque.

Por ahora, la Policía no ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni ha informado sobre arrestos relacionados con el caso.