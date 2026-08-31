Compatriota fue asesinada a cuchilladas por primo al que le daba alojamiento y comida en Estados Unidos

La joven nicaragüense Marjuri Martin fue asesinada a puñaladas presuntamente a manos de su propio primo, Jaykel Vanegas Martínez, de 21 años, en un sangriento hecho ocurrido la madrugada de ayer domingo en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

El crimen se registró a eso de las 2 con 45 minutos de la madrugada en el sector de Oakland Hills Drive.

Oficiales del Departamento de Policía de Fort Worth acudieron al sitio tras recibir la alerta y encontraron a la víctima con múltiples heridas provocadas por arma blanca, siendo declarada sin vida en el lugar.

Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar y arrestar a Vanegas Martínez.

Ambos jóvenes eran originarios de la comunidad Sandy Bay Sirpi, ubicada en el municipio de La Desembocadura del Río Grande, en la Costa Caribe Sur.

Según relatos de familiares, Marjuri le brindaba alojamiento y apoyo constante a su primo, además de colaborarle con la alimentación, el lavado de su ropa y otras necesidades cotidianas.

La Unidad de Homicidios de la Policía de Fort Worth, en conjunto con la Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant, mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque.

El detenido fue puesto a disposición judicial y enfrenta cargos formales por el delito de asesinato.