Agentes de la Unidad de Homicidios de Jacksonville, Florida, Estados Unidos arrestaron a cuatro sospechosos —entre ellos un nicaragüense— por el asesinato a tiros del joven pinolero Marvin Jamir Oporta García, de 18 años, ocurrido el pasado 16 de julio en un parque de la zona de Southside.

Marvin Jamir Oporta García

El crimen se registró en el parque Jacksonville Drew, cerca de Barnes Road, donde agentes policiales acudieron tras recibir el reporte de un tiroteo.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a Oporta García con múltiples heridas de bala; la víctima, quien residía de forma legal en Estados Unidos, falleció en el lugar antes de lograr ser trasladado a un centro médico.

Un nica y tres sujetos más son arrestados por el asesinato de un pinolero en Florida, EE.UU.

Tras la investigación, los detectives detuvieron el pasado fin de semana a los presuntos responsables: el nicaragüense José Hernández Bermúdez, de 16 años; los hondureños Kleber Martínez, de 17 años, y Russell Oliva Reyes, de 21 años, y el cubano Daniel Ramírez Mato, de 18 años.

Las autoridades confirmaron que los cuatro implicados permanecían de manera ilegal en territorio estadounidense y ya se encuentran ingresados en la cárcel del condado de Duval a la espera de su proceso judicial.

Los restos mortales de Marvin Jamir Oporta García fueron repatriados la semana pasada, y trasladados a su ciudad de origen, El Rama, Caribe Sur, donde su familia pudo despedirlo y darle cristiana sepultura.

