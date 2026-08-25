Nicaragüense muere en violento choque en Roseville, Minnesota

El nicaragüense Guillermo Otoniel Castillo Blandón, de 44 años, falleció la tarde del sábado 22 de agosto tras sufrir un violento accidente de tránsito cerca de New London, en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

Guillermo Otoniel Castillo Blandón

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde en la localidad de Roseville, cuando el vehículo SUV que conducía impactó contra un camión con remolque manejado por David Sandin, de 67 años.

Tras la colisión, Castillo Blandón quedó atrapado dentro de su camioneta cerrada.

Pese a las maniobras de liberación ejecutadas por los bomberos y un equipo de rescate, así como a los intentos de reanimación del personal paramédico, el nicaragüense fue declarado muerto en el lugar.

Por su parte, el otro conductor fue atendido en la escena y dado de alta, mientras la Oficina del Sheriff del Condado mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer las causas del choque.

