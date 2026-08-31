Detienen a hombre por decir en broma que portaba una granada en el Aeropuerto de Miami

Una broma de mal gusto terminó con el arresto de Osniel Blanco López, de 52 años, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, tras asegurar falsamente que llevaba una granada en su equipaje mientras realizaba el chequeo en la aerolínea American Airlines.

Osniel Blanco López

Al ser consultado por el agente de boletos sobre si transportaba artículos peligrosos, Blanco López respondió entre risas que llevaba el peligroso explosivo de mano.

Pese a que aclaró a las autoridades que todo se trataba de un chiste y que la unidad canina K-9 descartó la presencia de bombas, el sujeto fue trasladado al centro penitenciario Turner Guilford Knight, donde enfrenta cargos por realizar un reporte falso sobre portación de un artefacto explosivo.

