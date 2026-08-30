Muere joven de Bluefields tras grave accidente con cerámica en Pancasán

Maynor Flores falleció a causa de las graves lesiones que sufrió al resbalar mientras cargaba un saco con trozos de cerámica, en el barrio Pancasán, de Bluefields, Caribe Sur.

Las puntas de la cerámica se incrustaron en la humanidad de Maynor, con mayor gravedad en el brazo izquierdo, el cual le fue amputado en el hospital Ernesto Sequeira, de Bluefields, a donde fue trasladado.

Horas después de su ingreso sufrió tres infartos al corazón, que obligó su ingreso a Sala de Cuidados Intensivos, donde terminó rindiéndose a la muerte.