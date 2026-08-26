Devastadora riada en el Himalaya deja al menos 160 muertos y más de 900 desaparecidos entre Nepal y China

Una catástrofe natural registrada en la cordillera del Himalaya ha causado la muerte de al menos 160 personas y la desaparición de más de 900 en la frontera entre Nepal y China. Una potente riada repentina en el río Bhote Koshi destruyó carreteras, puentes y presas a su paso, afectando gravemente a localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

La gran mayoría de las víctimas se encontraban en la zona realizando rutas de montaña o la tradicional peregrinación anual hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar.

Video shows severe flooding in Nepal, where local authorities say more than 1,000 people are missing. pic.twitter.com/qZH2KWvcVp — Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2026

Entre las personas en paradero desconocido figuran cerca de 700 turistas, de los cuales unos 400 son ciudadanos extranjeros de más de 20 nacionalidades. Aunque las autoridades locales incluyeron inicialmente a dos ciudadanos españoles en las listas de búsqueda, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha precisado que por el momento no constan nacionales afectados o ilocalizables. La Embajada española en Nueva Delhi mantiene un seguimiento constante de la situación para coordinar la asistencia consular que sea necesaria.

El Gobierno nepalí atribuyó el suceso a un sismo de magnitud 4,4 detectado en la zona, mientras que expertos científicos señalan que el desprendimiento de un bloque de hielo glaciar en la alta montaña pudo desencadenar la avenida de agua. Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas reportaron la destrucción total del puerto fronterizo de Gyirong, que permanece incomunicado debido al colapso de las carreteras.