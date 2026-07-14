Marvin Jiménez admite robo a su ex en Villa Dignidad, Managua

El sujeto Marvin Roberto Jiménez admitió su culpabilidad ante los juzgados de Managua por el delito de robo con fuerza, tras haber ingresado de forma ilegal a la vivienda de su ex pareja el pasado 25 de mayo.

Marvin Roberto Jiménez

El hecho ocurrió en el barrio Villa Dignidad, ubicado en el Distrito VI de la capital, lugar de donde el sujeto sustrajo diversos bienes de la afectada.

Según la acusación, Jiménez se llevó de la vivienda medio quintal de frijoles, dos cascos de motocicleta, un perlin, varias pertenencias adicionales y la suma de cuatro mil córdobas en efectivo.

Durante el debate de pena, tras la admisión de los hechos por parte del procesado, tanto la Fiscalía como la Defensoría coincidieron en solicitar al juez una condena de tres años de prisión, más el pago de 100 días multa.