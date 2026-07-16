Muere nicaragüense Isaías Herrera en accidente de tránsito en Georgia, EE. UU.

El nicaragüense Isaías Andrés Herrera, de 39 años, falleció trágicamente cuando se dirigía hacia su centro de trabajo en el estado de Georgia, Estados Unidos, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por la parte trasera por otro automóvil.

Isaías Andrés Herrera

La víctima era originaria del municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León.

Con su deceso, Herrera se suma a la lista de compatriotas que pierden la vida en el extranjero en busca de mejores oportunidades para sus familias.

Ante la inesperada tragedia, sus familiares en Nicaragua han iniciado una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Las personas interesadas en brindar apoyo económico a la familia pueden comunicarse directamente al número telefónico 5852 6170.