Machetean a Rolando Reyes al bajarse de un bus en Santa Teresa, Carazo

El ciudadano Rolando José Reyes Reyes, de 39 años, se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado a machetazos la tarde de este jueves al momento de bajarse de un autobús en la comarca La Solera, en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo.

La víctima sufrió múltiples heridas graves en el rostro, ambos brazos y el tórax, además de una delicada perforación en el pulmón izquierdo.

Ante la gravedad de su estado, testigos en la zona lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del agresor.

Agentes de la Policía Nacional se movilizaron al lugar del ataque para iniciar las investigaciones correspondientes, determinar el móvil del crimen y capturar al responsable.