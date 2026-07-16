Hallan muerto a obrero en construcción de Bonanza

Las autoridades policiales investigan el caso del joven Yexin Eliel Amador Calero, de 21 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la madrugada de este jueves en una propiedad en construcción ubicada en el barrio Jorge Dimitrov, en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Según informes preliminares, el hallazgo del cuerpo con supuestos signos de violencia fue reportado por pobladores de la zona aproximadamente a las 4:30 de la mañana.

Se presume que la víctima trabajaba como obrero de la construcción en el mismo sitio donde fue localizado.

Agentes de la Policía Nacional se movilizaron al lugar de los hechos para iniciar las indagaciones pertinentes, determinar las causas exactas del deceso y dar con el paradero del presunto responsable, cuya identidad aún es desconocida.