Comisarías de la Mujer refuerzan prevención y capturan a 5 agresores

Entre el jueves 30 de julio y el miércoles 5 de agosto de 2026, las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional fortalecieron su trabajo de prevención en todo el país, logrando además la captura de cinco sujetos señalados por atentar contra la integridad de las mujeres.

Comisaría de la Mujer en San Benito, Tipitapa

El plan preventivo se desplegó en los 153 municipios del territorio nacional en coordinación con el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras instituciones del Gobierno.

A través de esta articulación, los agentes realizaron 21 mil 820 visitas casa a casa con la participación de más de 32 mil pobladores, desarrollaron 130 asambleas comunitarias e impartieron conversatorios a más de 12 mil personas sobre la divulgación de las cartillas para la protección de la vida y el bienestar familiar.

Durante el desarrollo de las visitas de presencia directa en los barrios y comunidades, las autoridades recepcionaron un total de ocho denuncias en Masaya, Granada, León, Nueva Guinea y Bluefields.

Los delitos reportados fueron dos casos de violación, dos de intimidación y amenaza contra la mujer, tres por agresión a las personas y uno por incumplimiento de deberes alimenticios.

Gracias a la atención inmediata de estos señalamientos, la especialidad policial logró la detención de cinco agresores —dos en Masaya, uno en Granada y dos en León—, quienes fueron puestos a orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

