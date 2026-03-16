Policía atrapa a sujeto con casi 8 libras de marihuana en la ciudad de Rivas

El sujeto Geovanny Cuadra Alvarado, de 29 años, fue presentado este lunes por las autoridades policiales, tras haber sido capturado en la ciudad de Rivas, con siete libras y 14 onzas de marihuana.

Geovanny Cuadra Alvarado, de 29 años

Las autoridades informaron que Cuadra Alvarado fue detenido a las 3:30 minutos de la tarde del pasado viernes cuando caminaba por una calle de Rivas, cargando una mochila en su espalda.

El informe detalla que al realizarle la requisa le encontraron 8 paquetes ovalados envueltos en cinta adhesiva, conteniendo la considerable cantidad de droga.

Geovanny Cuadra capturado con mochila llena de droga

El detenido y los tacos de marihuana ocupados ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público para su debida acusación por el delito de tráfico de drogas.

