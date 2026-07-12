Carro queda atrapado en cauce crecido y casi es arrastrado en Nindirí

Un automóvil quedó atrapado luego de intentar cruzar un cauce con fuertes corrientes luego de las lluvias en la zona de Valles de Ghotel, ubicada en la comarca Veracruz, municipio de Nindirí; departamento de Masaya.

Automovil atrapado por la corriente en Nindirí

La escena captada en video por personas que se encontraban en el lugar, se ha vuelto viral en las redes sociales durante las últimas horas.

En la imágen se observa cómo el conductor estuvo a punto de ser arrastrado por las embravecidas aguas, cuyo caudal aumentaba considerablemente debido a las fuertes precipitaciones en la zona, quedando inmovilizado en medio del agua al apagarse el motor, mientras varias personas observaban la escena con preocupación.

Afortunadamente, los ocupantes del automóvil lograron ponerse a salvo; por lo que el incidente únicamente dejó daños materiales y un gran susto para quienes vivieron el momento.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de precaución durante la temporada lluviosa, evitar cruzar cauces; puentes o calles inundadas y buscar rutas alternas para prevenir consecuencias fatales.