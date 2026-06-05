Poblador es hallado sin vida bajo un puente en La Conquista, Carazo

El joven Deiby Ricardo Reyes Cerda, de 25 años, fue encontrado muerto la mañana de este viernes dentro de un charco de agua bajo el puente San Pablo, en la comunidad La Vainilla, de La Conquista, Carazo.

Joven cae del puente San Pablo en La Conquista

El hallazgo fue realizado por personas que circulaban por la zona y que informaron de inmediato a los equipos de emergencia.

A pocos metros del cuerpo flotante, sobre una parte de concreto, fue hallada una gorra que aparentemente llevaba puesta el infortunado

Por la posición del cuerpo y la ubicación donde estaba la gorra, podría presumirse que Deiby Ricardo Reyes Cerda resbaló y cayó al vacío cuando iba pasando a orillas del puente.

Probablemente al impactar en el concreto de cabeza pudo haber perdido el conocimiento y al caer agua no le fue posible salvarse.

Al sitio del hallazgo se presentaron miembros de los Bomberos para la recuperación del cuerpo y agentes de la Policía Nacional para tratar de determinar con ayuda de un forense las causas de muerte de Reyes Cerda.

Deiby Ricardo Reyes Cerda habitaba en La Conquista, Carazo, de donde supuestamente salió ayer a medianoche a visitar a una novia a la comunidad La Vainilla.

El cuerpo del desafortunado joven será llevado a la que fue su casa de habitación para velarlo y luego darle cristiana sepultura.

