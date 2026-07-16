Nagaroteño perece en Hospital Lenín Fonseca tras ser hallado grave en Linda Vista, Managua

En el hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte el señor Luis Chang, de unos 65 años, tras ser encontrado en estado delicado de salud de los semáforos de residencial Linda Vista una cuadra abajo, en el Distrito II de Managua.

Luis Chang

Según algunas personas, el hombre decía ser originario de Nagarote, León; durante un tiempo se dedicó a trabajar cargando canastos en el mercado Israel Lewites, pero últimamente limpiaba vidrios de autos en Linda Vista.

En los últimos días, fue visto consumiendo mucho licor, al extremo que llegó a caer en la acera de una vivienda en abandono en donde fue visto temblando por personas que llamaron a la Cruz Blanca para que lo llevaran al hospital.

Sin embargo, los estragos que el licor y otros factores hicieron en su cuerpo durante sus años de indigencia impidieron que los esfuerzos de los médicos del hospital pudieran salvarle la vida.

El área de servicio social del Hospital Antonio Lenin Fonseca le hicieron un llamado a los familiares de don Luis Chang para que se presenten a retirar su cuerpo a la morgue del centro asistencial y le den cristiana sepultura.