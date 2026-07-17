Buscan a delincuente por intentar asesinar a poblador de Villa El Carmen

Con el pie derecho, 2 dedos de la mano izquierda y uno de la mano derecha amputados resultó Madiel Moreira Pastrana, de 37 años, tras ser atacado a machetazos por el sujeto apodado “Cabeza de chancho” en la comarca Los Cedros de Villa El Carmen, Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Moreira Pastrana estaba dormido en una hamaca junto a su primo Byron Téllez Pastrana, cuando apareció en su propiedad “Cabeza de Chancho”, con quien presuntamente tiene rencillas personales.

En cuanto “Cabeza de Chancho”, logró su cometido huyó, en tanto, el lesionado fue trasladado al centro asistencial de la zona y posteriormente, remitido al hospital Lenin Fonseca.

Mientras, las autoridades de la Policía Nacional investigan el paradero de “Cabeza de Chancho” y de otro sujeto que le acompañaba.